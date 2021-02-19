У Польщі від коронавірусу вакцинували вже 2,5 мільйона осіб
Про це написав у Твіттері глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.
“18 лютого подолано межу у 160 тис. щеплень за добу. Загалом виконано 2,5 млн щеплень”, - повідомив Недзельський.
Напередодні глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Варшава закликає Єврокомісію тиснути на виробників вакцини, аби ті виконували умови контрактів і не зволікали з її постачанням. Водночас польський прем’єр зазначив, що Польща намагатиметься використати свої торговельні контакти з метою закупівлі вакцини проти COVID-19 в різних регіонах світу.
Як відомо, Польща закупила понад 90 млн доз вакцини у п’яти виробників (Pfizer – 41 млн, AstraZeneсa - 20 млн, Johnson & Johnson – 17 млн, Moderna – 6,7 млн, CureVac – 5,7 млн).
Варшава планує перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини, які не призначені для громадян Польщі у Національній програмі щеплень, а становлять додаткову квоту.
Нагадаємо, що Сербія подарувала Чорногорії російську вакцину "Спутник V"
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