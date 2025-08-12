Сибіга зробив заяву щодо територіальних поступок росії

За його словами, політика поступок агресору повторює помилки "Мюнхена" та відповідає планам кремля зі створення "Мюнхена-2" та збереження світового порядку, побудованого на поділі сфер впливу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не розглядає сценарії, які передбачають передачу росії частини територій в обмін на завершення війни.

Про це заявив Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським.