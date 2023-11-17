Данія передала ЗСУ автономні морські дрони

Про це ВМС ЗС України написали на Facebook-сторінці.

"Дрони обладнані багатопроменевим ехолотом, призначеним для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору", - йдеться в дописі.

"Головне завдання багатопроменевого ехолота - збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі", - заявив начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України, капітан 1-го рангу Роман Гончаренко

За його словами, це дозволяє знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки плавзасобів і варіанти проходу та маршрути переходів суден.

Гончаренко дродав, що дрони обладнані багатопроменевим ехолотом, призначеним для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору.

"Головне завдання багатопроменевого ехолота — збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі", - сказав Гончаренко.

Представник ВМС україни пояснив, що це дозволяє знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки плавзасобів, а також варіанти проходу та маршрути переходів суден.

"Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля. Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для SeaBat T51 - це унікальна інновація SeaBat забезпечує надійні дані та роботу гідролокатора без допомоги рук, що дозволяє підвищити ефективність зйомки при меншому навантаженні на оператора", - підсумував капітан.

Крім того стало відомо, що Данія перерахує €7 млн до Фонду підтримки енергетики України.