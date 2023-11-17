Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Данія передала ЗСУ автономні морські дрони

17 листопада 2023, 11:02
Данія передала ЗСУ автономні морські дрони

Про це ВМС ЗС України написали на Facebook-сторінці.

"Дрони обладнані багатопроменевим ехолотом, призначеним для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору", - йдеться в дописі. 

"Головне завдання багатопроменевого ехолота - збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі",  - заявив начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України, капітан 1-го рангу Роман Гончаренко

За його словами, це дозволяє знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки плавзасобів і варіанти проходу та маршрути переходів суден.

Гончаренко дродав, що дрони обладнані багатопроменевим ехолотом, призначеним для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору.

"Головне завдання багатопроменевого ехолота — збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі", - сказав Гончаренко.

Представник ВМС україни пояснив, що це дозволяє знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки плавзасобів, а також варіанти проходу та маршрути переходів суден.

"Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля. Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для SeaBat T51 - це унікальна інновація SeaBat забезпечує надійні дані та роботу гідролокатора без допомоги рук, що дозволяє підвищити ефективність зйомки при меншому навантаженні на оператора", - підсумував капітан.

Крім того стало відомо, що Данія перерахує €7 млн до Фонду підтримки енергетики України.

 

ДаніяЗСУморський дрон

Останні матеріали

Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Політика
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 07:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється