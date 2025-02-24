Данія передасть Україні €260 млн допомоги

Кошти підуть на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил.

Україна отримає від Данії пакет допомоги на 2 мільярди данських крон, що дорівнює 268 млн євро. Гроші підуть на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил.

Про це пофінформувала прес-служба уряду Данії.

В службі додали, що Україна повинна зайняти якомога сильнішу позицію.

"У зв'язку з цим Данія виділяє Україні додатково близько 2 мільярдів данських крон. Гроші підуть, серед іншого, на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил розміром з бригаду разом з країнами Північної Європи та Балтії", – йдеться в повідмоленні.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен бере участь в офіційних заходах з нагоди третьої річниці вторгнення РФ до України, заявила, що пишається підтримкою України.

"Тепер ми повинні триматися. Доставити більше зброї. Швидше. Пожертвувати на українську оборонну промисловість. Тому що ми перебуваємо у вирішальному моменті. Те, що ми робимо зараз, буде вирішальним для майбутніх поколінь в Україні та Європі", – сказав Фредеріксен.