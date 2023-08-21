Данія передасть Україні винищувачі F-16: у росії пригрозили новими жертвами

За версією росіян, Данія примушує Україну воювати з росією.

росія вважатиме "ескалацією" війни поставку Укпраїні данських винищувачів F-16.

Про це заявив посол росії в Данії Володимир Барбін.

"Прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, Данія своїми справами і словами прагне не залишити Україні іншого вибору, окрім як продовження військового протиборства з росією", – йдеться в заяві.

Також Барбін, який представляє країну-агресора в цій війні, стверджує, що військова допомога Данії "штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви".

"Цілі спеціальної військової операції на Україні щодо забезпечення росією своєї національної безпеки будуть досягнуті", - заявив він.

Нагадаємо, Данія офіційно оголосила, що передасть Україні F-16. Йдеться про 19 одиниць.