Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус "більше не є критичною загрозою для суспільства" через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність у важкій формі та смерті
Данія з п’ятниці скасувала всі обмеження щодо коронавірусу, ставши першою країною ЄС, яка повністю повернулася до повсякденного допандемійного життя.
Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження Фото: Економічна правда

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні", - сказав міністр охорони здоров'я Магнус Хеніке.

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус "більше не є критичною загрозою для суспільства" через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність у важкій формі та смерті.

У країні більше не буде потрібно показувати ковідний сертифікат, щоб входити до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не будуть автоматично відправляти додому у разі тісного контакту з підтвердженим випадком COVID-19. Тільки заражені мають іти на карантин.

Працівники можуть повернутися до офісів для роботи у звичайному режимі, а школи відкриті.

Цей крок є останнім у плані країни щодо пом'якшення пандемічних заходів, включаючи скасування вимоги маски для громадського транспорту 13 серпня. Інші скандинавські країни, такі як Швеція, збираються скасувати свої обмеження в кінці вересня, скориставшись покращенням епідеміологічного прогнозу.

Однак зміни не вплинуть на правила в'їзду в Данію, які регулюються окремою міжпартійною угодою, термін дії якої закінчується в жовтні, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.

У Данії понад 80% всіх людей, старших 12 років, пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

З початку пандемії в країні виявили понад 340 тисяч випадків зараження COVID-19, близько 2,5 тисяч людей померли.

Нагадаємо, що у Берліні тисячі людей вийшли на протести проти Covid-обмежень попри заборону

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2021 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.