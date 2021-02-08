У Берліні тисячі людей вийшли на протести проти Covid-обмежень попри заборону
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.
Між протестувальниками та поліцією сталося декілька сутичок, а в центрі парку Тіргартен поліція застосувала водомети.
За словами представника поліції, близько 500 осіб були заарештовані або тимчасово затримані з метою отримання особистих даних.
Вертольоти кружляли в різних частинах міста. Згідно з повідомленнями поліції, протестувальники неодноразово намагалися прорвати бар'єри.
"В окремих випадках доводилося застосовувати фізичну силу", - сказала представник поліції.
Вранці біля Олімпійської площі на заході столиці зібралося кілька сотень людей. Було залучено понад 2200 поліцейських. Біля колони Перемоги також відбулися більші протести.
Раніше поліція Берліна заборонила низку протестів, оскільки побоювалася порушення корона вірусних обмежень.
Нагадаємо, що у Франції проти "паспортів здоров’я" протестували понад 160 тисяч людей
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