Данія "розконсервовує" завод з виробництва артснарядів через росію

Міністерство оборони Данії заявило про укладання угоди з викупу "законсервованого" заводу в селі Еллінг, який раніше був єдиним постачальником артилерійських снарядів данської армії.

Про це Міноборони Данії написало на сайті.

Викупити завод данський уряд ухвалив через повномасштабного вторгнення росії в Україну і нестачу артилерійських снарядів у державах Євросоюзу і НАТО.

"Вторгнення росії в Україну, яке вже триває понад півтора року, суттєво посилило тиск на виробництво снарядів у Європі. Ця критична ситуація підкреслює потребу у відновленні виробництва снарядів у Данії", – заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Міноборони не розкрило, коли саме планує відновити виробництво артилерійських снарядів або інформацію про те, які види снарядів будуть виготовляти на заводі.

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