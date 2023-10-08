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Данія "розконсервовує" завод з виробництва артснарядів через росію

08 жовтня 2023, 15:36
Данія
Фото: з вільного доступу
Міністерство оборони Данії заявило про укладання угоди з викупу "законсервованого" заводу в селі Еллінг, який раніше був єдиним постачальником артилерійських снарядів данської армії.

Про це Міноборони Данії написало на сайті. 

Викупити завод данський уряд ухвалив через повномасштабного вторгнення росії в Україну і нестачу артилерійських снарядів у державах Євросоюзу і НАТО.

"Вторгнення росії в Україну, яке вже триває понад півтора року, суттєво посилило тиск на виробництво снарядів у Європі. Ця критична ситуація підкреслює потребу у відновленні виробництва снарядів у Данії", – заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Міноборони не розкрило, коли саме планує відновити виробництво артилерійських снарядів або інформацію про те, які види снарядів будуть виготовляти на заводі.

Ми також повідомляли, що Данія відкриває посольство в Миколаєві.

 

виробництвоДаніязаводснаряди

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