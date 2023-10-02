Данія відкриває посольство в Миколаєві

Цього тижня Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен перед початком неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Києві, передає Інтерфакс.

"Відновлення України не може чекати закінчення війни. Радий повідомити, що цього тижня Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві. На нас покладено особливу відповідальність за місто і регіон - і ми беремо її на себе", - пише видання.

До переліку завдань офісу посольства входитиме тісний діалог з регіональною і місцевою владою.

Нагадаємо, що нещодавно Данія оголосила про передачу 45 танків для України.