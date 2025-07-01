Данія розпочала головування в Раді ЄС

Данія офіційно розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Воно триватиме до кінця 2025 року.

"Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування, які ми з нетерпінням чекаємо на виконання: безпечніша Європа, включаючи сильніше управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа. Головування триватиме до кінця року", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, данське головування відбуватиметься під гаслом "Сильна Європа у мінливому світі". ЄС стикається із новим міжнародним порядком, який характеризується невизначеністю, глобальною стратегічною та економічною конкуренцією та зростанням рівня конфліктів.