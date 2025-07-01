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Данія розпочала головування в Раді ЄС

01 липня 2025, 13:34
Данія розпочала головування в Раді ЄС
Фото: з вільного доступу
Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування: безпека та екологія Європи
Данія офіційно розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Воно триватиме до кінця 2025 року.
 
Про це повідомляє сайт Данського головування у ЄС.
 
"Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування, які ми з нетерпінням чекаємо на виконання: безпечніша Європа, включаючи сильніше управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа. Головування триватиме до кінця року", – йдеться у повідомленні.
 
Як зазначається, данське головування відбуватиметься під гаслом "Сильна Європа у мінливому світі". ЄС стикається із новим міжнародним порядком, який характеризується невизначеністю, глобальною стратегічною та економічною конкуренцією та зростанням рівня конфліктів.
 
"Саме тому ЄС повинен бути здатним діяти самостійно. Сила ЄС полягає, серед іншого, в європейській єдності, міцному економічному фундаменті, стабільних демократіях і соціально збалансованих суспільствах", – пише в заяві.
 
Як зазначено на сайті, Данське головування в ЄС працюватиме на користь сильного та рішучого Євросоюзу, який бере на себе відповідальність за власну безпеку і зміцнення своєї конкурентоспроможності. Це вимагає від блоку підкріплення слів діями, а також відповіді на виклики, які стоять перед ним.
 
Нагадаємо, раніше Раду Європейського Союзу очолювала Польща.

 

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