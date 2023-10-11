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ПОЛІТИКА

Данія розраховує відправити перші F-16 в Україну цієї весни

11 жовтня 2023, 15:31
Данія розраховує відправити перші F-16 в Україну цієї весни
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Міністр наголосив на важливості того, що Україна повинна мати можливості утримувати винищувачі та захищати їх від атак росіян.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 в березні-квітні 2024 року, але попереду ще багато роботи.

Про це на полях саміту "Рамштайн" заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

"Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати першу допомогу бойової авіації Україні. Але є багато роботи, щоб українці змогли впоратися з літаками на тих місцях, де вони мають стояти", — зазначив він і додав, що швідкість передачі залежить від підготовки пілотів і технічного персоналу.

Міністр наголосив на важливості того, що Україна повинна мати можливості утримувати винищувачі та захищати їх від атак росіян.

Передати Україні винищувачі F-16 погодилися чотири країни — Данія (19 літаків), Нідерланди (42 машини, з яких частина тренувальні), Норвегія (кількість не оголошена) і Бельгія (заявлена передача кількох одиницьЗ 2025 року Бельгія надасть Україні кілька винищувачів F-16). Українські пілоти й технічний персонал вже проходять підготовку у Данії, Британії та невдовзі у США. До програми підготовки також погодились долучитися Франція, Бельгія, Румунія, де будують навчальний центр, і Канада.

Нещодавно президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії розказав, що домовився про прискорення навчання українських пілотів на F-16.

ДаніяF-16війна в Україні

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