Румунія прискорить навчання українських пілотів на F-16 – Зеленський
Про це Зеленський написав на Facebook-сторінці.
"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16, створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з румунським президентом Клаусом Йоганнісом в Бухаресті.
Президента додав, що поінформував Йоганніса про ситуацію на полі бою та оборонні потреби.
"Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, дуже дякую за це", - підсумував Зеленський.
Раніше стало відомо, що в парламенті Румунії скасували виступ Зеленського.