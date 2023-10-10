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Румунія прискорить навчання українських пілотів на F-16 – Зеленський

10 жовтня 2023, 16:52
Румунія прискорить навчання українських пілотів на F-16 – Зеленський
Український президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії розказав, що домовився про прискорення навчання українських пілотів на F-16.

Про це Зеленський написав на Facebook-сторінці.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16, створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з румунським президентом Клаусом Йоганнісом в Бухаресті.

Президента додав, що поінформував Йоганніса про ситуацію на полі бою та оборонні потреби. 

"Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, дуже дякую за це", - підсумував Зеленський. 

Раніше стало відомо, що в парламенті Румунії скасували виступ Зеленського.

 

РумуніянавчаннязеленськийF-16

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