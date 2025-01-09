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Данія стурбована заявами Трампа про Гренландію – CNN

09 січня 2025, 11:33
Данія стурбована заявами Трампа про Гренландію – CNN
Фото: з вільного доступу
В країні мають сигнали про те, що це не просто жарти.

В Копенгагені думають про реакцію на заяви новообраного президента США Дональда Трампа щодо бажання приєднати Гренландію. 

Про це інформує телеканал  CNN

Данські посадовці отримали сигнали від радників та соратників Трампа про те, що він серйозно говорить про свої плани на Гренландію.

Поки що данські політики думають про те, як відреагувати на заяви Трампа, аби не розсваритися зі стратегічним союзником.

Співрозмовник розказав CNN, що обставини зараз зовсім інші, ніж коли Трамп активно говорив про Гренландію в 2019 році. 

Ще один співрозмовник сказав, що цього разу "це виглядає набагато серйозніше".

В Копенгагені думають про те, що розмова з Трампом на цю тему буде найкращим виходом, щоб відвернути кризу. 

В середу, 8 січня, глава МЗС Ларс Люкке Расмуссен вже просигналізував, що Данія зацікавлена почати розмову з майбутньою адміністрацією. 

Ми також писали, що в МЗС Данії заявили, що Гренландія може стати незалежною, але не штатом США.

 
ДаніяГренландія

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