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Данія ще раз відмовила російському "Газпрому" щодо маршруту Nord Stream-2

"Це, звичайно ж, проект не вбиває. Поки що. ... Тим не менш, треба знову шукати новий шлях"
Російський "Газпром" отримав відмову від Данії щодо маршруту газопроводу "Північний потік-2".
Данія ще раз відмовила російському "Газпрому" щодо маршруту Nord Stream-2 Фото: gettyimages.com

"Газпром" отримав чергову відмову від Данії щодо маршруту "Північного потоку-2". Це, звичайно ж, проект не вбиває. Поки що. ... Тим не менш, треба знову шукати новий шлях. А Балтійське море не таке вже й велике, та й бажаючих щось прокласти чи закопати вистачає", – написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, повідомляє "Укрінформ".

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з вже діючим "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" почалося 7 травня 2017 року. Ним опікується компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

США висловлюють рішучу незгоду з побудовою Північного потоку-2.

Нагадаємо, що Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2".

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27 03 2019 22:57
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