Росія пригрозила ЄС труднощами з газом у випадку протидії "Північному потоку-2"

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін попередив, що Росія вживатиме заходів у випадку протидії "Північному потоку-2".

Говорячи про проект "Північний потік - 2", Панкін в інтерв'ю РИА "Новости" заявив, що, якщо йому "будуть чинити перешкоди", щоб "змусити Росію качати газ через Україну на їхніх умовах, з їхніми тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, напевно, цей номер не пройде".

Він вказав на можливі труднощі, які виникнуть у європейських споживачів в тому випадку, якщо одночасно РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2".

При цьому, він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну, інформує DW.

"Ми готові продовжувати український транзит, але на тих умовах, які потрібні нам", - заявив Панкін, висловивши припущення, що до наступних переговорів, після президентських виборів, позиція української сторони може змінитися.

До наступного раунду переговорів по транзиту в травні можуть відбутися "зміни в позиції", "певний інституційний розвиток, юридичний розвиток процесів" в Україні, припустив Панкін.

Нагадаємо, що Франція та Німеччина презентували альтернативний законопроект щодо поправок до енергетичних законів ЄС, у яких запропонували м'якші вимоги до морських газопроводів. Ухвалення цього проекту дозволить Росії безперешкодно закінчити "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше за даними німецьких ЗМІ через неузгодженість щодо "Північного потоку-2" президент Франції Еммануель Макрон мав намір скасувати спільний виступ з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Також німецьких ЗМІ повідомляли, що Франція збирається підтримати внесену Румунією резолюцію, яка ускладнить будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Відповідне рішення винесла на голосування ЄС Румунія, яка наразі головує у ЄС. Попередні країни, що головували в ЄС — Австрія та Болгарія — виступали проти цього, адже підтримують будівництво російських газопроводів в обхід України. Так само підтримує будівництво "Північного потоку-2" і Німеччина.

Зазначимо, що мова йде про ухвалення рішення Європарламенту про поширення дії Третього енергопакета ЄС на російські газопроводи. Ця директива передбачає відділення функцій постачання газу від його видобутку.

Тобто, у разі його ухвалення, Росія мусила б дозволити постачати газ через свої морські газопроводи іншим постачальникам та втратила б контроль над ними. У разі відмови проводити таку реформу, європейським країнам заборонили б купувати російський газ, що постачається російськими газопроводами.

Раніше повідомлялось, що Газпром збудував уже 600 кілометрів "Північного потоку-2" та завершив роботи у територіальних водах Німеччини.

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.

12 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує спорудження "Північного потоку-2". Також 12 грудня у Конгресі США ухвалили резолюцію проти завершення будівництва "Північного потоку-2".

Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є "Газпром". Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу. Північний потік проляже дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд.

Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.

Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".