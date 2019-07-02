Макрон скасував спільний виступ з Меркель через розбіжності щодо "Північного потоку-2"

Французький президент не знайшов у своєму графіку часу для візиту в Мюнхен

Президент Франції Еммануель Макрон скасував участь у майбутній президентській Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбудуться 15-17 лютого, на тлі розбіжностей з Берліном з питання реалізації проекту "Північний потік-2".

За даними джерел газети Suddeutsche Zeitung, французька сторона пояснила рішення тим, що робочий графік президента не дозволяє йому взяти участь в конференції. У той же час видання відзначає, що відмова виступати разом з Меркель "завжди є символічним сигналом" того, що відбувається "поступове відчуження" ключових союзників в ЄС.

У Мюнхені 16 лютого було заплановано спільний виступ Макрона з канцлером Ангелою Меркель перед учасниками авторитетного форуму. Сьогодні Меркель заявила, що Європа не буде залежною від російського газу в результаті будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, МЗС Франції розповсюдило повідомлення про намір Франції підтримати зміну газового законодавства Європейського Союзу так, щоб його дія поширювалася на російський газопровід "Північний потік-2".