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Данія схвалила військову допомогу на €2,95 млрд для України

20 червня 2023, 13:12
Данія схвалила військову допомогу на €2,95 млрд для України
Фото: з вільного доступу
Парламент Данії затвердив черговий пакет військової допомоги Україні на €2,95 млрд протягом 2023-2028 років.

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter.

"Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки. Дякую моїм дорогим друзям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену і народу Данії. Кожне гарчання Leopard’а і залп CAESAR’я — це салют на вашу честь. А ваша участь у «коаліції пташок» додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", - йдеться в дописі.

Раніше Данія запропонувала розпочати в серпні навчання українських пілотів F-16.
ДаніядопомогаУкраїна

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