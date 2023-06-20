Данія схвалила військову допомогу на €2,95 млрд для України
Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter.
"Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки. Дякую моїм дорогим друзям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену і народу Данії. Кожне гарчання Leopard’а і залп CAESAR’я — це салют на вашу честь. А ваша участь у «коаліції пташок» додасть цьому оркестру звуки з неба, яких ми прагнемо", - йдеться в дописі.Раніше Данія запропонувала розпочати в серпні навчання українських пілотів F-16.