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ПОЛІТИКА

Данія запропонує розпочати в серпні навчання українських пілотів F-16 – ЗМІ

14 червня 2023, 15:51
Данія запропонує розпочати в серпні навчання українських пілотів F-16 – ЗМІ
Міноборони Данії вже визначилися з термінами навчання українських пілотів.

Українські пілоти можуть цього літа розпочати навчання на винищувачах F-16 у Данії. Ймовірно, тренування почнуться у серпні.

Про це повідомляє Reuters.

Данське інформаційне агентство Ritzau з посиланням на неназвані джерела заявило, що у Міноборони Данії вже визначилися з термінами навчання українських пілотів.

Пропозицію розпочати навчання оголосить виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". Очікується, що тренування розпочнуться у серпні.

Раніше міністр оборони Нідерландів заявила у коментарі Reuters, що українські пілоти можуть розпочати тренування на F-16 цього літа.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

Довгий час питання авіації було закритим, а партнери не обговорювали можливість надання Україні сучасних бойових літаків. Проте ситуація змінилася, а союзники зробили перші кроки та оголосили, що будуть навчати українських пілотів на F-16.

війнаДаніяF-16навчання військових

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