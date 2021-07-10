Данія слідом за Швецією зупинила щеплення підлітків вакциною

Рішення було прийнято не в останню чергу на тлі того факту, що існує найбільший обсяг даних про використання вакцини Pfizer для дітей і молодих людей, особливо з США та Ізраїлю

Данія в якості запобіжного заходу припиняє пропонувати вакцину від коронавірусу Moderna особам молодше 18 років.

Про це заявило Данське управління охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Таким чином, особам у віці 12-17 років буде призначатися тільки вакцина Pfizer. Рішення було прийнято на основі "принципу обережності", йдеться в заяві органів охорони здоров'я.

Вакцина Pfizer досі була основним типом вакцини, яка пропонувалася людям з цієї демографічної групи.

"Рішення було прийнято не в останню чергу на тлі того факту, що існує найбільший обсяг даних про використання вакцини Pfizer для дітей і молодих людей, особливо з США та Ізраїлю", - заявила глава департаменту охорони здоров'я Болетт Сьоборг.

За даними влади, близько 1100 осіб у віці до 18 років в Данії отримали вакцину Moderna.

Нове скандинавське дослідження оцінило ризик менінгіту і міокардиту, обидва з яких є відомими, але дуже рідкісними побічними ефектами вакцинації проти Covid-19. Початкові дані вказують на можливість підвищеного ризику міокардиту при вакцинації Moderna.

Згідно із заявою Управління охорони здоров'я Швеції, симптоми цього стану можуть включати втому, нерегулярний пульс, жар, біль у грудях, біль при глибокому вдиху і біль в лівій руці або в центрі грудей.

У заяві Управління охорони здоров'я Данії йдеться, що кількість зареєстрованих випадків дуже невелика, як і ризик побічного ефекту. Попередні дані дослідження були відправлені в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) для оцінки його комітетом з побічних ефектів.325684