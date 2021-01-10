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В Японії домішки у вакцині Moderna пов’язують із людською помилкою

Японський дистриб'ютор вакцини проти коронавірусу компанії Moderna - Takeda Pharmaceuticals - заявив, що металеві контамінанти потрапили в дози вакцини через "людську помилку".
В Японії домішки у вакцині Moderna пов’язують із людською помилкою Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у звіті дистриб’ютора, повідомляє  Reuters.
 
Як зазначили в компанії, проблема виникла через "неправильну збірку і була викликана людською помилкою, пов'язану з візуально неправильною оцінкою необхідного зазору в 1 мм між зірочкою та пробкою" механізмів, які закривають кришки флаконів з вакциною.
 
Загалом було досліджено п’ять партій вакцини Moderna COVID-19, виробленої в період з 27 червня по 3 липня. Перші три були відвантажені до Японії, а пізніше відкликані після виявлених у 39 флаконах частинок, визначених як нержавіюча сталь.
 
Як наголосили у звіті, поліпшені робочі процедури та використання нового точного інструменту допоможуть запобігти повторенню проблеми.
 
Іспанська фармацевтична компанія Rovi, яка займається виробництвом і упаковкою препарату, Takeda Pharmaceuticals і міністерство охорони здоров’я Японії заявили, що частинки нержавіючої сталі не несуть додаткового ризику для здоров’я.
 
Як повідомлялося, інформація про домішки надійшла з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах Японії - Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. Сторонні домішки були виявлені в 39 флаконах. Takeda Pharmaceutical Co. заявила, що як запобіжний захід припиняє використання близько 1,63 мільйона доз.
 
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01 10 2021 15:48
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