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Moderna заявляє, що її COVID-вакцина може дати захист до кількох років

Вакцина від коронавірусу COVID-19 компанії Moderna ймовірно може захищати від хвороби на термін до кількох років.
Moderna заявляє, що її COVID-вакцина може дати захист до кількох років Фото: вакцина (freepik)

Про це заявив виконавчий директор Moderna Inc Стефан Бансель, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

За його словами, інформація, яку розповсюдили ЗМІ про те, що вакцина компанії може захищати від коронавірусу усього кілька місяців – неправдива.

"Ми вважаємо, що вона (вакцина – ред.) потенційно забезпечить захист (від COVID-19 – ред.) протягом кількох років", - заявив Бансель.

Він додав, що для остаточної оцінки потрібен час.

Також Бансель зазначив, що його компанія збирається довести, що її вакцина буде ефективною проти нового штаму коронавірусу, виявленого у Великій Британії та ПАР.

Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство (ЕМА) надало ринкову авторизацію для вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna на території Європейського Союзу.

"ЕМА рекомендувала надати обумовлену ринкову авторизацію для вакцини Moderna проти COVID-19 для людей від 18 років. Це вже друга вакцина проти COVID-19, яку ЕМА рекомендувала для авторизації", - йдеться у повідомленні Європейського медичного агентства.

Свої висновки щодо безпечності та ефективності вакцини Moderna фахівці ЕМА робили виключно із посиланням на результати наукових досліджень. До випробувань препарату були залучені близько 30 тисяч людей від 18 до 94 років. Випробування показали зменшення на 94,1% випадків симптоматики COVID-19 у тих людей, які отримали вакцину, що продемонструвало її ефективність.

За даними Єврокомісії, вакцини компаній BioNTech-Pfizer та Moderna разом забезпечать швидке постачання у країни ЄС 460 мільйонів доз вакцини, що дасть змогу прискорити процес щеплення.

У світі станом на ранок 7 січня виявлено 87 643 563 випадки COVID-19, зокрема 1 891 700 – летальних, одужали 63 132 543 особи.

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07 01 2021 13:33
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