ЗДОРОВ'Я НОВИНИМексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мексика схвалила використання вакцини AstraZeneca
Влада планує використовувати понад 75 млн доз препарату для вакцинаці
Фото: gettyimages.com
Про це міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард написав на своїй сторінці у Twitter, зазначає "РБК-Україна".
"Дуже хороші новини - екстрене схвалення вакцини від AstraZeneca Федеральною комісією із захисту від санітарних ризиків. Таким чином, дуже скоро почнеться виробництво (препарату) в Мексиці", - написав він.
Влада планує використовувати понад 75 млн доз препарату для вакцинації.
Нагадаємо, лікарка в Мексиці потрапила в реанімацію після щеплення проти COVID-19
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05 01 2021 10:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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