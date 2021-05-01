Мексика схвалила використання вакцини AstraZeneca

Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини від коронавірусу.

Про це міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард написав на своїй сторінці у Twitter, зазначає "РБК-Україна".

"Дуже хороші новини - екстрене схвалення вакцини від AstraZeneca Федеральною комісією із захисту від санітарних ризиків. Таким чином, дуже скоро почнеться виробництво (препарату) в Мексиці", - написав він.

Влада планує використовувати понад 75 млн доз препарату для вакцинації.

Нагадаємо, лікарка в Мексиці потрапила в реанімацію після щеплення проти COVID-19