Лікарка в Мексиці потрапила в реанімацію після щеплення проти COVID-19

Мексиканська влада вивчає випадок 32-річної лікарки, яку госпіталізували після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech проти COVID-19.

Ім'я лікарки не розголошують, повідомляє "Громадське". Відомо, що її госпіталізували до реанімації в державній лікарні на півночі країни. У неї виникли судоми, ускладнилося дихання та з'явилися висипи на шкірі.

Попередній діагноз - енцефаломієліт, тобто запалення головного та спинного мозку, повідомили в МОЗ Мексики. У відомстві також зазначили, що лікарка мала алергію на деякі медичні препарати, але під час випробування вакцини не було жодного випадку, коли в добровольців розвивалося запалення мозку.

Pfizer та BioNTech поки не коментували інцидент із мексиканською лікаркою.

Зазначимо, що у Великій Британії людям з алергією рекомендували поки не робити щеплення після того, як у двох людей внаслідок введення вакцини з'явилася алергічна реакція. Під час випробування вакцини Pfizer/BioNTech алергічних реакцій у добровольців не спостерігалося, але до дослідження не допускали людей, які страждали на алергію.

Коронавірус у Мексиці

У Мексиці перший етап вакцинації проти коронавірусу розпочали 24 грудня серед медпрацівників. Країна зі 126-ма мільйонами населення уклала договори на закупівлю 34,4 млн доз вакцини від Pfizer, 77,4 млн доз від AstraZeneca, 35 млн доз від CanSino, а також на отримання 34,4 млн доз від платформи COVAX.

Загалом у Мексиці виявили понад 1,4 млн випадків коронавірусу, з них понад 126 тисяч людей померли від ускладнень і понад мільйон пацієнтів уже одужали.

Нагадаємо, що у Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19