У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

Розробники кажуть, що це з безпечністю вакцини не пов’язане, а її випробування продовжать

У Бразилії від ускладнень коронавірусної хвороби помер 28-річний лікар, який брав участь у випробуванні вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

Про це повідомляє видання O Globo з посиланням на Національне агентство з питань нагляду у сфері охорони здоров’я Бразилії (ANVISA), зазначає "Громадське".

28-річний бразилець помер ще минулого четверга - 15 жовтня, але офіційно про це ANVISA повідомили лише 19 жовтня. За даними O Globo, чоловік отримав дозу вакцини наприкінці липня, а у вересні захворів на COVID-19, після чого його стан погіршився.

Як ANVISA, так і розробники вакцини - AstraZeneca й Оксфордський університет - заявили, що смерть лікаря не ставить під загрозу безпечність випробувань препарату. Вони відмовилися називати ймовірну причину смерті чоловіка, зазначивши, що з цього приводу ведеться розслідування.

O Globo, а також Bloomberg і BBC із посиланням на джерела стверджують, що бразильському лікарю дали дозу не експериментальної вакцини, а плацебо. Офіційно цю інформацію не коментують, посилаючись на захист медичної таємниці.

Загалом у випробуваннях вакцини від AstraZeneca і Оксфордського університету нині беруть участь 20 тисяч людей, із них 8 тисяч - у Бразилії. Частині з них роблять ін’єкцію препарату, а частині - плацебо, не повідомляючи, що саме їм вколюють. Так намагаються виключити ефект випадкового лікування.

Про яку вакцину йдеться і що з нею було до того?

Про вакцину під назвою AZD1222. Вона використовує вірусний вектор, створений на основі послабленого вірусу, що викликає застуду в шимпанзе, і містить генетичний матеріал коронавірусу. Після вакцинації формується спеціальний шипоподібний білок, який допомагає імунній системі розпізнавати коронавірус, якщо той потрапляє в організм людини.

AZD1222 вважають однією з найбільш перспективних вакцин від COVID-19 на сьогодні. Вона одна з перших (на початку вересня цього року) перейшла на третій етап клінічних досліджень, який передбачає масове її тестування.

У вересні випробування вакцини вже «ставили на паузу». Тоді в одного із вакцинованих виявили поперековий мієліт - запалення спинного мозку, яке викликається вірусами. Це випробування зупиняли вже вдруге, проте для медичного проекту, в якому беруть участь тисячі людей, це нормально. Вже за п'ять днів тестування вакцини частково відновилося.

Хто ще тестує вакцину проти коронавірусу?

Власні тестування вакцини від COVID-19 запустили науковці з Великої Британії, США, Німеччині, Китаї та багатьох інших. Про успіхи клінічних випробувань повідомляли спеціалісти Оксфордського університету та Європейське агентство з лікарських засобів.

За словами науковиці Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумії Свамінатан, наразі всього 10 вакцин перебувають на третьому етапі тестування - рандомізованих, подвійно-сліпих випробувань серед великої кількості добровольців. На цьому етапі учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається. Всього ж на різних етапах розробки перебувають близько 40 вакцин-кандидатів ВООЗ.

У перегонах за першу сертифіковану вакцину багато вчених сподіваються мати готовий до поширення медичний препарат вже у 2021 році. ВООЗ очікує, що до цього часу науковці підготують достатню кількість інформації про вакцини, щоб передати її органам охорони здоров'я країн-членів.

Нагадаємо, що Єврокомісія уклала третій контракт на поставку вакцин від COVID-19