Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я СТАТТІ

У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19

Розробники кажуть, що це з безпечністю вакцини не пов’язане, а її випробування продовжать
У Бразилії від ускладнень коронавірусної хвороби помер 28-річний лікар, який брав участь у випробуванні вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.
У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19 Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє видання O Globo з посиланням на Національне агентство з питань нагляду у сфері охорони здоров’я Бразилії (ANVISA), зазначає "Громадське".

28-річний бразилець помер ще минулого четверга - 15 жовтня, але офіційно про це ANVISA повідомили лише 19 жовтня. За даними O Globo, чоловік отримав дозу вакцини наприкінці липня, а у вересні захворів на COVID-19, після чого його стан погіршився.

Як ANVISA, так і розробники вакцини - AstraZeneca й Оксфордський університет - заявили, що смерть лікаря не ставить під загрозу безпечність випробувань препарату. Вони відмовилися називати ймовірну причину смерті чоловіка, зазначивши, що з цього приводу ведеться розслідування.

O Globo, а також Bloomberg і BBC із посиланням на джерела стверджують, що бразильському лікарю дали дозу не експериментальної вакцини, а плацебо. Офіційно цю інформацію не коментують, посилаючись на захист медичної таємниці.

Загалом у випробуваннях вакцини від AstraZeneca і Оксфордського університету нині беруть участь 20 тисяч людей, із них 8 тисяч - у Бразилії. Частині з них роблять ін’єкцію препарату, а частині - плацебо, не повідомляючи, що саме їм вколюють. Так намагаються виключити ефект випадкового лікування.

Про яку вакцину йдеться і що з нею було до того?

Про вакцину під назвою AZD1222. Вона використовує вірусний вектор, створений на основі послабленого вірусу, що викликає застуду в шимпанзе, і містить генетичний матеріал коронавірусу. Після вакцинації формується спеціальний шипоподібний білок, який допомагає імунній системі розпізнавати коронавірус, якщо той потрапляє в організм людини.

AZD1222 вважають однією з найбільш перспективних вакцин від COVID-19 на сьогодні. Вона одна з перших (на початку вересня цього року) перейшла на третій етап клінічних досліджень, який передбачає масове її тестування.

У вересні випробування вакцини вже «ставили на паузу». Тоді в одного із вакцинованих виявили поперековий мієліт - запалення спинного мозку, яке викликається вірусами. Це випробування зупиняли вже вдруге, проте для медичного проекту, в якому беруть участь тисячі людей, це нормально. Вже за п'ять днів тестування вакцини частково відновилося.

Хто ще тестує вакцину проти коронавірусу?

Власні тестування вакцини від COVID-19 запустили науковці з Великої Британії, США, Німеччині, Китаї та багатьох інших. Про успіхи клінічних випробувань повідомляли спеціалісти Оксфордського університету та Європейське агентство з лікарських засобів. 

За словами науковиці Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумії Свамінатан, наразі всього 10 вакцин перебувають на третьому етапі тестування - рандомізованих, подвійно-сліпих випробувань серед великої кількості добровольців. На цьому етапі учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається. Всього ж на різних етапах розробки перебувають близько 40 вакцин-кандидатів ВООЗ.

У перегонах за першу сертифіковану вакцину багато вчених сподіваються мати готовий до поширення медичний препарат вже у 2021 році. ВООЗ очікує, що до цього часу науковці підготують достатню кількість інформації про вакцини, щоб передати її органам охорони здоров'я країн-членів.

Нагадаємо, що Єврокомісія уклала третій контракт на поставку вакцин від COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2020 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.