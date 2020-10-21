Єврокомісія уклала третій контракт на поставку вакцин від COVID-19

Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини

Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американським розробником Johnson & Johnson.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в Twitter, зазначає "РБК-Україна".

"У той час, як коронавірус швидко поширюється по Європі, ми забезпечуємо отримання доз майбутньої вакцини для захисту громадян. Сьогодні ми підписали контракт з Johnson & Johnson", - повідомила вона.

За словами фон дер Ляйен, угода дозволить країнам ЄС закупити до 400 млн доз майбутньої вакцини у компанії.

Нагадаємо, що у США призупинили випробування COVID-препарату від компанії Eli Lilly