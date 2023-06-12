Данія відправила в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів

Це, зокрема, 2000 артилерійських снарядів.

Міністри Данії у понеділок оголосили про відправлення Україні додаткової партії боєприпасів на тлі повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє Politiken.

Деталі нової військової допомоги Україні міністри Данії не розголошують, але уточнили, що йдеться про близько чверті мільярда данських крон (33,5 мільйона євро) боєприпасів, зокрема 2000 артилерійських снарядів.

"Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про наступ. Він повільно починається. Україні вдалося стримати росіян на відстані. Тепер настав час відповісти тим же. Для цього потрібно, щоб у них були необхідні можливості. Це стосується і боєприпасів", – прокоментував голова МЗС Данії.

Очільник данського Міноборони додав, що уряд країни продовжує обговорення військових потреб України.

Нагадаємо, виробник Patriot пообіцяв передати Україні ще 5 систем.