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Виробник Patriot пообіцяв передати Україні ще 5 систем

12 червня 2023, 12:05
Виробник Patriot пообіцяв передати Україні ще 5 систем
джерело slovoidilo
Компанія Raytheon Technologies, яка виготовляє системи протиповітряної оборони Patriot, планує наростити обсяги виробництва.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виконавчий директор компанії Грег Гейс повідомив, що плануєтя збільшення виробництва до 12 систем на рік.

Він зазначив, що Raytheon Technologies планує поставити Україні ще 5 систем до кінця наступного року.

"Ми були дуже здивовані його ефективністю", – зауважив Гейс.

Нагадаємо, що в травні Україна вперше збила російський "Кинджал" саме системою Patriot.

 
ППОPatriot

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