Україна вперше збила російський "Кинджал" – Командувач повітряних Сил
За його словами, це сталось під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини.
"Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території рф. "Кинджал" збили із ЗРК "Patriot", - розповів він.
Він також додав, що не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог.
"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - наголосив Олещук.
Нагадаємо, напередодні видання Defense Express писало, що українські військові вночі 4 травня збили над Києвом російську ракету "Кинджал". Проте у Повітряних силах ЗСУ тоді спростували інформацію про збиття гіперезвукової ракети над столицею.