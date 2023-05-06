Україна вперше збила російський "Кинджал" – Командувач повітряних Сил

Повітряні сили України вперше збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" із ЗРК "Patriot".

За його словами, це сталось під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини.

"Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території рф. "Кинджал" збили із ЗРК "Patriot", - розповів він.

Він також додав, що не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог.

"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - наголосив Олещук.

Нагадаємо, напередодні видання Defense Express писало, що українські військові вночі 4 травня збили над Києвом російську ракету "Кинджал". Проте у Повітряних силах ЗСУ тоді спростували інформацію про збиття гіперезвукової ракети над столицею.