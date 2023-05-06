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Україна вперше збила російський "Кинджал" – Командувач повітряних Сил

06 травня 2023, 10:15
Україна вперше збила російський
російський "Кинджал" збили у небі над Київською областю.
Повітряні сили України вперше збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" із ЗРК "Patriot".  
 
Про це розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, це сталось під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. 

"Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території рф. "Кинджал" збили із ЗРК "Patriot", - розповів він.

Він також додав, що не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог.

"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - наголосив Олещук.

Нагадаємо, напередодні видання Defense Express писало, що українські військові вночі 4 травня збили над Києвом російську ракету "Кинджал". Проте у Повітряних силах ЗСУ тоді спростували інформацію про збиття гіперезвукової ракети над столицею.

 

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