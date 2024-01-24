Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Данія виділяє мільйони доларів на зміцнення кіберзахисту України

24 січня 2024, 19:29
Данія виділяє мільйони доларів на зміцнення кіберзахисту України
Фото: з вільного доступу
Уряд Данії внесе 13,3 млн доларів на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки оборони ЗСУ і Міністерства оборони України.

Про це йдеться на сайті уряду Данії.

"Пожертву зроблено під егідою ІТ-коаліції для України, яку очолює Естонія та Люксембург, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн", - написано в повіломленні. 

Данія та інші члени ІТ-коаліції вчора уклали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з оборони України.

"Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору", - заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Крім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі фінансові пожертвування на користь коаліції внесли Данія, Естонія і Люксембург.

В кінці осені ми писали, що Данія збільшила допомогу України до €3 млрд до 2027 року.

 

Даніяпідтримкакібербезпека

Останні матеріали

Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Політика
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Переклад iPress – 23 січня 2024, 17:02
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 січня 2024, 23:45
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється