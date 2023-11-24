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Данія збільшила допомогу України до €3 млрд до 2027 року

24 листопада 2023, 18:54
Данія збільшила допомогу України до €3 млрд до 2027 року
Фото: з вільного доступу
Уряд Данії погодив додаткове фінансування для фонду підтримки України на 2,3 мільярдів данських крон або €308 млн цьогоріч, а також ще 23,5 млрд крон або €3,15 млрд - на 2025-2027 роки.

Про це Міністерство оборони Данії написало на сайті

Парламент та уряд Данії погодили, що обсяг Українського фонду в цьому році зросте на 2,3 мільярда данських крон і на 10,5 млрд – у 2025 році, 7,4 млрд – у 2026-му і 5,6 млрд – в 2027-му.

"Це означає, що загалом на військову підтримку України у 2023-2028 роках в межах Фонду буде виділено 60,4 млрд данських крон", - написало військове відомство Данії. 

Додаткове фінансування дозволить гарантувати, що Данія досягне показника в мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого з НАТО.

"Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку – як у 2023 році, так і виділяючи значні кошти у 2025-2027 роках, ми надсилаємо чіткий сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії у довгостроковій перспективі", - заявила міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Крім того, Данія перерахує €7 млн до Фонду підтримки енергетики України.

 

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