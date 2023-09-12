Данія виділяє найбільший пакет військової допомоги Україні

Про це повідомляє The Guardian.

"Допомога включатиме танки і боєприпаси до них, бойові машини піхоти, зенітні гармати", - пише видання.

З загальної суми 4,3 млрд цього року виділять 1,4 млрд в наступному 2024 році і 52 мільйони - в 2025-му, заявили у данському уряді.

Це вже 20 і найбільший пакет допомоги, який Данія надає Україні за час повномасштабного вторгнення росії.

На початку вересня Данія заявила, що допоможе Україні посилити протиповітряну оборону.