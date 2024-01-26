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ПОЛІТИКА

Данія виділяє понад $8,5 млн на протидію корупції в Україні

26 січня 2024, 18:01
Данія виділяє понад $8,5 млн на протидію корупції в Україні
Фото: з вільного доступу
Про підтримку було оголошено в ході візиту глави МЗС Данії в Україну. У межах відповідної програми, зокрема, хочуть напрацювати практики відбудови.

Данія зробить внесок у розмірі майже 60 мільйонів датських крон (понад $8,5 млн) на програму Європейського Союзу EUACI щодо боротьби з корупцією в Україні, яку очолює з 2016 року. Йдеться про підтримку в межах третього етапу ініціативи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту в нашу державу 26 січня та зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, передає датське МЗС.

"До незаконного вторгнення росії Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і навіть поки країна перебуває у стані війни, їй вдалося продовжити позитивні зміни. Але досі є сфери, які можна покращити, і для прагнення України до ЄС вкрай важливо, щоб ми допомогли їм досягти своїх цілей", — сказав він.

Як зазначається, на програму також виділить кошти Євросоюз — понад 10 мільйонів доларів.

Програма, зокрема, має сприяти відкритості та доброчесності у відновленні об’єктів міста Миколаїв шляхом тісної співпраці з мером та його командою. Планується розробити найкращі практики під час реконструкції, які можуть бути використані і в інших містах України.

Расмуссен зустрівся з Кулебою в Миколаєві. Данія взяла на себе окрему відповідальність за відновлення цього міста. У межах зустрічі, зокрема, відкрили нове представництво Данії в Миколаєві. Тепер держава має посольство в Києві та його офіс у Миколаєві. Також було обговорено подальший розвиток співпраці між двома країнами щодо Миколаєва та можливості додаткової підтримки України в протистоянні вторгненню рф.

Нагадаємо, до України з візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. 

Даніядопомога

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