Данія виділила €280 млн на українське ППО

Частина коштів піде на функціонування винищувачів F-16, які захищають українське небо.

Уряд Данії виділив більше 281 мільйон євро на зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це оголосили в Міністерстві оборони Данії, пише Радіо Свобода.

Це вже 23-й пакет допомоги для України.

До нього увійшов фінансовий внесок у функціонування українських винищувачів F-16.

"Однією з найбільш нагальних потреб України зараз є можливість захистити себе від російських авіаударів. Ось чому ми надаємо пріоритет більшій підтримці протиповітряної оборони", - заявив міністр оборони країни Троелс Лунд Поулсен.

Також у відомстві додали, що Данія і Швеція спільно передадуть Україні кілька БМП CV90. До фінансової допомоги Данія також надасть персонал для розширення допомоги Україні з боку НАТО і продовжить фінансування персоналу в місії ЄС з військової підтримки України.