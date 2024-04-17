Данія виділила €295 млн на військову допомогу Україні

Допомога буде стосуватися морського потенціалу.

Про це інформує міністерство оборони Данії.

Кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку морських можливостей України.

Ще частина коштів буде використана для закупівлі та передачі Україні зброї, боєприпасів, безпілотників і для співпраці з Нідерландами та Чехією у виробництві ракетних компонентів.

"В березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою", - заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Він додав, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс - це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Пакет також передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв для України від оборонної промисловості західних країн, а також спільних пожертвувань. Частину зброї постачатимуть данські компанії.

Попередню допомогу країні виділила місяць тому, тоді Данія надала Україні новий пакет військової допомоги на $337 млн.