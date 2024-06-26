Уряд Данії через Фонд підтримки енергетики України виділить 4,7 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури у Миколаївській і Харківській областях.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях", - йдеться в заяві.

Протягом останніх тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду підтримки енергетики Німеччина, Австралія, Британія та Австрія і загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до фонду становить більше 551 млн євро.

На початку місяця Естонія виділила ще €400 тисяч у Фонд підтримки енергетики України.