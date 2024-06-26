Данія виділила додатково €4,7 млн на відновлення української енергетики
Про це інформує Міністерство енергетики України.
"Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях", - йдеться в заяві.
Протягом останніх тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду підтримки енергетики Німеччина, Австралія, Британія та Австрія і загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до фонду становить більше 551 млн євро.
На початку місяця Естонія виділила ще €400 тисяч у Фонд підтримки енергетики України.