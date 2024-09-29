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Данія виділить Україні $628 млн для закупівлі озброєння через укроборонпром

29 вересня 2024, 15:45
Данія виділить Україні $628 млн для закупівлі озброєння через укроборонпром
Фото: з вільного доступу
З них, $434 млн із заморожених російських активів.

Данія та Україна домовилися про мільярдні інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон, що дорівнює $628 мільйонів.

Про це пише пресслужба данського Міністерства оборони.

Українська зброя та техніка попадуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії і для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.

Міноборони Трельс Лунд Поульсен разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим та міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали договір про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.

"Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит", - заявив Трельс Лунд Поульсен.

Виробляти зброю в Україні значно дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході і дешевше підтримувати її працездатність.

Крім того, пару тижнів тому стало вмдомо, що Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року.

 

війна в Україніпідтримка УкраїниДанія

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