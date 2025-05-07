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ПОЛІТИКА

Данія викликала посла США через підозри в американському шпигунстві в Гренландії

07 травня 2025, 21:19
Данія викликала посла США через підозри в американському шпигунстві в Гренландії
Фото: з вільного доступу
Це відбувається після того, як американська газета Wall Street Journal сьогодні написала, що Сполучені Штати посилять шпигунство проти Гренландії.

Данія викликала посла США після повідомлень про посилення американського шпигунства в Гренландії.

Про це повідомляє DR.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен викликав американського посла на зустріч до Міністерства закордонних справ.

Це відбувається після того, як американська газета Wall Street Journal сьогодні написала, що Сполучені Штати посилять шпигунство проти Гренландії.

"Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Тому що ми не шпигуємо між друзями... Я не можу знати, чи це відбувається, бо про це написано в газеті. Але ті, хто висловлюється, не дуже рішуче спростовують це. І це мене турбує", - наголосив він.

Він пояснив, що зустріч з послом допоможе побачити, чи можна спростувати цю інформацію, яка його тривожить.

"І хоча б для того, щоб ми могли висловити свою точку зору. Це дуже тривожно, якщо хтось має такий підхід, як зараз, для отримання розвідувальних даних у Данії та Гренландії", - каже Расмуссен.

Зауважимо, що раніше сьогодні The Wall Street Journal написало, що США активізували розвідку щодо Гренландії.

ДаніяГренландіяСШАшпигунство

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