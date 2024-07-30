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Данія вирішила призупинити військову співпрацю з Грузією

30 липня 2024, 19:07
Данія вирішила призупинити військову співпрацю з Грузією
Фото: з вільного доступу
Бюджет програми становив приблизно 71,5 мільйона датських крон (понад 28 мільйонів ларі).
Данія призупинила чотирирічну військову співпрацю з Грузією.
 
Про це стало відомо з листа МЗС Данії, який отримав депутат від опозиції Теоні Акубардіа, передає "Грузия Online".
 
Бюджет програми становив приблизно 71,5 мільйона датських крон (понад 28 мільйонів ларі).
 
Дані пішла на такий крок відповідно до рішення Ради Євросоюзу у червні 2024 року, а також після призупинення допомоги Грузії Фонду миру Євросоюзу. Копенгаген вирішив розглянути можливість повного перегляду двосторонньої допомоги уряду Грузії.
 
Поки триває перевірка, Данія призупинить заплановані заходи та нову програмну підтримку Сакартвело.
 
"Данія закликає уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях і дотримуватись порядку денного реформ ЄС, який є основою міцних двосторонніх зв'язків між Данією та Грузією", - йдеться у листі Міністерства закордонних справ Данії.
 
Нагадаємо, що цього місяця посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено. Також Герчинський заявив про рішення ЄС заморозити 30 мільйонів євро, які призначені на підтримку держави у сфері оборони. 
 
Раніше лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.
 
Йдеться про закон “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав масові антиурядові протести. США та ЄС заявили, що закон є аналогічний закону, який схвалив президент путін, щоб розгромити продемократичні групи в росії.
ГрузіяДаніявійна в Україніросія окупанти

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