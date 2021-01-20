Данія визначила безхатьків як пріоритетну групу для вакцинації
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє данське The Local.
Данська стратегія вакцинації виділяє 12 пріоритетних груп. З них перші п’ять вже проходять вакцинацію, хоча й з певними регіональними відмінностями.
"Бездомні та соціально незахищені люди, які під особливим ризиком, будуть провакциновані у категорії №5", - заявило Міністерство соціальної політики.
Люди, що належать до цієї категорії, але не вважаються групою особливого ризику, все одно будуть мати пріоритет перед дорослим населенням загалом.
За даними соціальних служб, у Данії - близько 6500 безхатьків. Під час обговорення майбутньої вакцинації, низка громадських організацій привертали увагу до того, що серед цієї категорії особливо високий ризик зараження коронавірусом.
Данія, як і більшість країн ЄС, почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня, а її темпи є одними з найшвидших у Євросоюзі.
На цей час свою першу дозу вакцини отримали близько 3% населення країни, а 0,5% - вже другу дозу.
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