Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Данія визначила безхатьків як пріоритетну групу для вакцинації

Данія, як і більшість країн ЄС, почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня
Данія після серії закликів від благодійних організацій та деяких посадовців заявила, що включить безхатьків у пріоритетну групу вакцинації від коронавірусу.
Данія визначила безхатьків як пріоритетну групу для вакцинації Фото: google.com

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє данське The Local.

Данська стратегія вакцинації виділяє 12 пріоритетних груп. З них перші п’ять вже проходять вакцинацію, хоча й з певними регіональними відмінностями. 

"Бездомні та соціально незахищені люди, які під особливим ризиком, будуть провакциновані у категорії №5", - заявило Міністерство соціальної політики. 

Люди, що належать до цієї категорії, але не вважаються групою особливого ризику, все одно будуть мати пріоритет перед дорослим населенням загалом. 

За даними соціальних служб, у Данії - близько 6500 безхатьків. Під час обговорення майбутньої вакцинації, низка громадських організацій привертали увагу до того, що серед цієї категорії особливо високий ризик зараження коронавірусом. 

Данія, як і більшість країн ЄС, почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня, а її темпи є одними з найшвидших у Євросоюзі.

На цей час свою першу дозу вакцини отримали близько 3% населення країни, а 0,5% - вже другу дозу. 

Читайте також: У Єврокомісії розповіли, як планують поділитися вакцинами з біднішими країнами

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2021 12:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.