Данія визначила безхатьків як пріоритетну групу для вакцинації

Данія, як і більшість країн ЄС, почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня

Данія після серії закликів від благодійних організацій та деяких посадовців заявила, що включить безхатьків у пріоритетну групу вакцинації від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє данське The Local.

Данська стратегія вакцинації виділяє 12 пріоритетних груп. З них перші п’ять вже проходять вакцинацію, хоча й з певними регіональними відмінностями.

"Бездомні та соціально незахищені люди, які під особливим ризиком, будуть провакциновані у категорії №5", - заявило Міністерство соціальної політики.

Люди, що належать до цієї категорії, але не вважаються групою особливого ризику, все одно будуть мати пріоритет перед дорослим населенням загалом.

За даними соціальних служб, у Данії - близько 6500 безхатьків. Під час обговорення майбутньої вакцинації, низка громадських організацій привертали увагу до того, що серед цієї категорії особливо високий ризик зараження коронавірусом.

Данія, як і більшість країн ЄС, почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня, а її темпи є одними з найшвидших у Євросоюзі.

На цей час свою першу дозу вакцини отримали близько 3% населення країни, а 0,5% - вже другу дозу.

Читайте також: У Єврокомісії розповіли, як планують поділитися вакцинами з біднішими країнами