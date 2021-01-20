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У Єврокомісії розповіли, як планують поділитися вакцинами з біднішими країнами

"Ніхто не буде у безпеці, доки усі не будуть у безпеці, ніхто не може позбутися вірусу, доки його не викоренять повсюди…"
ЄС планує поділитися частиною законтрактованих вакцин від коронавірусу з іншими країнами світу, у тому числі східними сусідами.
У Єврокомісії розповіли, як планують поділитися вакцинами з біднішими країнами Фото: gettyimages.com

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії щодо ключових цілей "спільного фронту" боротьби з коронавірусом. 

Єврокомісар Стелла Кіріакідес зазначила, що надання вакцин буде центральним геополітичним питанням цього року і Європа "не відвернеться від своїх моральних та політичних зобов’язань".

За її словами, лише з двома вакцинами, які вже отримали дозвіл на використання, і в рівних умовах для всіх, можливо провакцинувати понад 80% населення ЄС. 

"Ніхто не буде у безпеці, доки усі не будуть у безпеці, ніхто не може позбутися вірусу, доки його не викоренять повсюди… Тому наша стратегія вакцинації ніколи не була про "ЄС насамперед" - вона про те, щоб дати шанс усім, включно з нашими сусідами та партнерами з низьким рівнем доходів", - зазначила єврокомісар. 

Механізм для того, щоб поділитись частиною із законтрактованих 2,3 млрд доз, має бути створений у рамках механізму Team Europe. Зазначається, що особливу увагу планують звернути "на Західні Балкани, наших східних і південних сусідів та Африку". 

За її словами, ЄС "дуже скоро" оголосить більше деталей про те, як вакцини передадуть іншим країнам. 

Стелла Кіріакідес нагадала, що через механізм Team Europe ЄС зібрав €850 млн на глобальну платформу для забезпечення доступності вакцин COVAX, ставши її найбільшим донором, і продовжить підтримувати її. 

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20 01 2021 09:54
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