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Мешканці Відня вдруге проігнорували масове тестування на COVID-19

Жителі Відня вдруге проігнорували масове безкоштовне тестування на коронавірус: протягом 10 днів протестувалися лише близько 130 тис. осіб.
Мешканці Відня вдруге проігнорували масове тестування на COVID-19 Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Масове тестування населення на COVID-19 тривало у майже двохмільйонній столиці Австрії з 8 по 17 січня.

Пройти тест можна було, як і під час тестування минулого разу на початку грудня, у трьох великих виставкових об’єктах - Stadthalle, Marxhalle та Messe Wien. Пропускна здатність тестувальних станцій цього разу була розрахована на 900 тис. осіб.

Використовувалися швидкі тести на антиген із наданням результату на місці. У разі позитивного результату залучені медики робили більш точний ПЛР-тест для підтвердження. Тестування було добровільне та безкоштовне для його учасників.

Із близько 130 тис. людей, які взяли участь у тестуванні, у 264-х було виявлено позитивний результат тесту на коронавірус (0,2% від загальної кількості).

У столиці Австрії з 4 по 13 грудня вже проходило масове тестування на COVID-19, участь у якому взяли 235 тис. осіб - 13,5% від загальної кількості мешканців столиці, які могли б узяти участь у тестуванні. Коронавірус виявили у близько 600 осіб.

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19 01 2021 16:19
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