З Ужгорода запустили прямі поїзди до Відня, Братислави та Будапешта
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові прямі рейси з Ужгорода до трьох столиць ЄС - Відня, Братислави та Будапешта. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня 2025 року.
Ключова особливість маршруту — новозбудована колія європейського стандарту (1435 мм), яка дозволяє уникнути заміни колісних пар на кордоні. Це значно скорочує час у дорозі.
Розклад руху:
-
Потяг №146/961:
Ужгород — Будапешт — Відень — Братислава
Відправлення з Ужгорода: 08:09
Прибуття до Будапешта: 14:20
До Відня: 17:20
До Братислави: 18:33
-
Потяг №143/964:
Братислава / Відень — Ужгород
Відправлення з Відня: 10:42
З Братислави: 11:27
Прибуття до Ужгорода: 22:35
Квитки можна придбати в мобільному застосунку "Укрзалізниці" та на офіційному сайті.
Із грудня, після запровадження нового графіка руху на 2026 рік, компанія планує додати зручні стикування з внутрішніми рейсами. Зокрема, пасажири зможуть виїжджати з Києва вечірнім поїздом, а вранці одразу пересідати в Ужгороді на міжнародний напрямок без довгого очікування.