З Ужгорода запустили прямі поїзди до Відня, Братислави та Будапешта

Потяги курсуватимуть вже з 12 вересня.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові прямі рейси з Ужгорода до трьох столиць ЄС - Відня, Братислави та Будапешта. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня 2025 року.

Ключова особливість маршруту — новозбудована колія європейського стандарту (1435 мм), яка дозволяє уникнути заміни колісних пар на кордоні. Це значно скорочує час у дорозі.

Розклад руху:

Потяг №146/961:

Ужгород — Будапешт — Відень — Братислава

Відправлення з Ужгорода: 08:09

Прибуття до Будапешта: 14:20

До Відня: 17:20

До Братислави: 18:33

Потяг №143/964:

Братислава / Відень — Ужгород

Відправлення з Відня: 10:42

З Братислави: 11:27

Прибуття до Ужгорода: 22:35

Квитки можна придбати в мобільному застосунку "Укрзалізниці" та на офіційному сайті.

Із грудня, після запровадження нового графіка руху на 2026 рік, компанія планує додати зручні стикування з внутрішніми рейсами. Зокрема, пасажири зможуть виїжджати з Києва вечірнім поїздом, а вранці одразу пересідати в Ужгороді на міжнародний напрямок без довгого очікування.