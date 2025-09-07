Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

З Ужгорода запустили прямі поїзди до Відня, Братислави та Будапешта

07 вересня 2025, 15:03
З Ужгорода запустили прямі поїзди до Відня, Братислави та Будапешта
Потяги курсуватимуть вже з 12 вересня.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на нові прямі рейси з Ужгорода до трьох столиць ЄС - Відня, Братислави та Будапешта. Потяги почнуть курсувати з 12 вересня 2025 року.

Ключова особливість маршруту — новозбудована колія європейського стандарту (1435 мм), яка дозволяє уникнути заміни колісних пар на кордоні. Це значно скорочує час у дорозі.

Розклад руху:

  • Потяг №146/961:
    Ужгород — Будапешт — Відень — Братислава
    Відправлення з Ужгорода: 08:09
    Прибуття до Будапешта: 14:20
    До Відня: 17:20
    До Братислави: 18:33

  • Потяг №143/964:
    Братислава / Відень — Ужгород
    Відправлення з Відня: 10:42
    З Братислави: 11:27
    Прибуття до Ужгорода: 22:35

Квитки можна придбати в мобільному застосунку "Укрзалізниці" та на офіційному сайті.

Із грудня, після запровадження нового графіка руху на 2026 рік, компанія планує додати зручні стикування з внутрішніми рейсами. Зокрема, пасажири зможуть виїжджати з Києва вечірнім поїздом, а вранці одразу пересідати в Ужгороді на міжнародний напрямок без довгого очікування.

УкрзалізницяпотягиВіденьБратиславаБудапешт

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється