Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стало відомо, коли запрацює програма "3 тисячі кілометрів Україною"

02 грудня 2025, 21:55
Стало відомо, коли запрацює програма
"Укрзалізниця" пропонує квитки у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та "Інтерсіті".
Перший етап програми "УЗ-3000", яка передбачає 3 тисячі кілометрів безоплатних подорожей "Укрзалізницею", розпочнуть 3 грудня.
 
Про це "Укрзалізниця" поінформувала в Telegram.
 
"Щоб скористатися програмою, встановіть або оновіть застосунок "Укрзалізниці" й оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра – 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3 тис. км, вирушити в подорож можна з п'ятниці, 5 грудня", – ідеться в повідомленні.
 
"Укрзалізниця" назвала рейси, на які доступні безоплатні квитки на першому етапі:
 
  • №101/102 "Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ)";
  • №103/104 "(Краматорськ) Барвінкове – Львів";
  • №109/110 "Львів – Миколаїв";
  • №115/116 "Суми – Київ";
  • №121/122 "Миколаїв – Київ";
  • №127/128 "Львів – Запоріжжя";
  • №141/142 "Івано-Франківськ – Чернігів";
  • №143/144 "Суми – Рахів";
  • №39/40 "Солотвино – Запоріжжя";
  • №45/44 "Харків – Ужгород";
  • №47/48 "Запоріжжя – Мукачево";
  • №51/52 "Одеса – Запоріжжя";
  • №53/54 "Дніпро – Одеса";
  • №61/62 "Дніпро – Івано-Франківськ";
  • №773/774 "Київ – Конотоп";
  • №87/88 "Ковель – Запоріжжя";
  • № 886/888 "Фастів – Чернігів";
  • №895/896 "Конотоп – Фастів".
 
Доступні місця в дитячих купе:
 
  • №15/16 "Харків – Ясіня";
  • №17/18 "Харків – Ужгород";
  • №41/42 "Дніпро – Трускавець".
 
Доступні місця другого класу в "Інтерсіті+":
 
  • №719/720 "Харків – Київ";
  • №723/722 "Харків – Київ";
  • №731/732 "Запоріжжя – Київ".
 
"Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі в періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", – пояснили в УЗ.

 

Укрзалізницявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється