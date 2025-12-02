Стало відомо, коли запрацює програма "3 тисячі кілометрів Україною"

"Укрзалізниця" пропонує квитки у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та "Інтерсіті".

Перший етап програми "УЗ-3000", яка передбачає 3 тисячі кілометрів безоплатних подорожей "Укрзалізницею", розпочнуть 3 грудня.

Про це "Укрзалізниця" поінформувала в Telegram.

"Щоб скористатися програмою, встановіть або оновіть застосунок "Укрзалізниці" й оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра – 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3 тис. км, вирушити в подорож можна з п'ятниці, 5 грудня", – ідеться в повідомленні.