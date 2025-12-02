Стало відомо, коли запрацює програма "3 тисячі кілометрів Україною"
02 грудня 2025, 21:55
"Укрзалізниця" пропонує квитки у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та "Інтерсіті".
Перший етап програми "УЗ-3000", яка передбачає 3 тисячі кілометрів безоплатних подорожей "Укрзалізницею", розпочнуть 3 грудня.
Про це "Укрзалізниця" поінформувала в Telegram.
"Щоб скористатися програмою, встановіть або оновіть застосунок "Укрзалізниці" й оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра – 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3 тис. км, вирушити в подорож можна з п'ятниці, 5 грудня", – ідеться в повідомленні.
"Укрзалізниця" назвала рейси, на які доступні безоплатні квитки на першому етапі:
- №101/102 "Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ)";
- №103/104 "(Краматорськ) Барвінкове – Львів";
- №109/110 "Львів – Миколаїв";
- №115/116 "Суми – Київ";
- №121/122 "Миколаїв – Київ";
- №127/128 "Львів – Запоріжжя";
- №141/142 "Івано-Франківськ – Чернігів";
- №143/144 "Суми – Рахів";
- №39/40 "Солотвино – Запоріжжя";
- №45/44 "Харків – Ужгород";
- №47/48 "Запоріжжя – Мукачево";
- №51/52 "Одеса – Запоріжжя";
- №53/54 "Дніпро – Одеса";
- №61/62 "Дніпро – Івано-Франківськ";
- №773/774 "Київ – Конотоп";
- №87/88 "Ковель – Запоріжжя";
- № 886/888 "Фастів – Чернігів";
- №895/896 "Конотоп – Фастів".
Доступні місця в дитячих купе:
- №15/16 "Харків – Ясіня";
- №17/18 "Харків – Ужгород";
- №41/42 "Дніпро – Трускавець".
Доступні місця другого класу в "Інтерсіті+":
- №719/720 "Харків – Київ";
- №723/722 "Харків – Київ";
- №731/732 "Запоріжжя – Київ".
"Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі в періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", – пояснили в УЗ.