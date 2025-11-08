Трамп натякнув на готовність зустрітися з путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп назвав угорську столицю "ідеальним місцем" для можливої зустрічі російським диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі з президентом рф Володимиром путіним , хоча не виключив можливості проведення такої зустрічі в Будапешті.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Під час візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Вашингтона Трамп зазначив, що не планує переговорів із російським лідером найближчим часом, однак назвав угорську столицю "ідеальним місцем" для можливої зустрічі.

"Я хотів би, щоб це відбулося в Угорщині, у Будапешті. Але наразі я не бачу причин для зустрічі. Не думаю, що зараз сталося б щось важливе", - сказав американський президент.

В середині жовтня Трамп анонсував зустріч із путіним у Будапешті, проте пізніше їх скасував.