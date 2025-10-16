Трамп анонсував зустріч із путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп за підсумками розмови з главою рф володимиром путіним повідомив, що вони зустрінуться в Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент заявив, що його розмова з главою рф "дала значний прогрес".

Він повідомив, що вони домовились про зустріч їхніх радників наступного тижня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар США Марко Рубіо.

Крім того, Трамп анонсував й особисту зустріч з путіним: "Президент путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї „безславної“ війни між росією та Україною".

Під час дзвінка сторони також обговорили припинення вогню на Близькому Сході та торгівлю між рф та США після закінчення війни в Україні.

Крім того, глави країн обговорили питання дітей, які постраждали внаслідок війни: "Президент путін подякував першій леді Меланії Трамп за її роботу з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що ця робота буде продовжена".