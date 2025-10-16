Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп анонсував зустріч із путіним у Будапешті

16 жовтня 2025, 20:31
Трамп анонсував зустріч із путіним у Будапешті
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Він заявив про "великий прогрес" після їх розмови.
Президент США Дональд Трамп за підсумками розмови з главою рф володимиром путіним повідомив, що вони зустрінуться в Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.
 
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social після телефонної розмови з путіним.
 
Американський президент заявив, що його розмова з главою рф "дала значний прогрес".
 
Він повідомив, що вони домовились про зустріч їхніх радників наступного тижня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар США Марко Рубіо.
 
Крім того, Трамп анонсував й особисту зустріч з путіним: "Президент путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї „безславної“ війни між росією та Україною".
 
Під час дзвінка сторони також обговорили припинення вогню на Близькому Сході та торгівлю між рф та США після закінчення війни в Україні.
 
Крім того, глави країн обговорили питання дітей, які постраждали внаслідок війни: "Президент путін подякував першій леді Меланії Трамп за її роботу з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що ця робота буде продовжена".

 

