До Києва прибув Вифлеємський вогонь миру

Цьогоріч вже впʼяте в різні куточки країни його доставлять потягами Укрзалізниці.

Вифлеємський вогонь миру доставили до Києва, незабаром його розповсюдять по інших містах України — у лікарні, храми, державні установи та домівки.

Про це у Telegram повідомила Укрзалізниця.

Майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію — передають Вогонь з Вифлеєму. Цьогоріч вже впʼяте в різні куточки країни його доставлять потягами Укрзалізниці. Завдяки залізничним маршрутам Вифлеємський вогонь швидко та безпечно дістається у різні куточки країни, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець.

"Вокзали Укрзалізниці щороку стають місцем зустрічі світла: сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки — як символ миру, віри та підтримки одне одного. З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики і труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець", - йдеться у повідомленні.