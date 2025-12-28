У МАГАТЕ повідомили про локальне перемир'я для ремонту ЛЕП поблизу Запорізької АЕС

Поблизу Запорізької атомної електростанції розпочався ремонт лінії електропередач після чергового локального припинення вогню.

Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове "вікно тиші" для відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції.

Нагадаємо, що з початку російської окупації 4 березня 2022 року Запорізька АЕС неодноразово переживала повні та часткові блекаути через втрату всіх ліній електроживлення, які надходять із Об’єднаної енергосистеми України. У таких випадках станцію доводилося переводити на аварійні дизель‑генератори та системи безпеки, відмова яких могла б спричинити аварійну ситуацію. До початку війни ЗАЕС мала 10 ліній електропередач — шість напругою 750 кВ і чотири — 330 кВ. Після захоплення станція не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.