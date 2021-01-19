Вакцинація у ЄС залишається добровільною - Єврокомісія

"Ми вживаємо всіх запобіжних заходів, щоб не створити ніяких підстав для різного ставлення до цих людей"

У Європейському Союзі в понеділок спробували розвіяти побоювання з приводу того, що громадяни можуть бути змушені зробити щеплення від коронавірусу, щоб отримати дозвіл подорожувати.

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович наполіг, що вакцинація залишається добровільною, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Він зазначив, що деяким людям не можна робити щеплення за станом здоров'я, в той час як інші можуть просто бути проти.

"Ми вживаємо всіх запобіжних заходів, щоб не створити ніяких підстав для різного ставлення до цих людей або будь-яких обмежень їх прав", - сказав він журналістам після участі у відеоконференції міністрів з європейських справ.

Шефчович заявив, що пріоритетом зараз повинен бути збір даних про хворобу та її лікування у цифровому вигляді, щоб експерти у галузі охорони здоров'я могли порівняти способи мутації вірусу, дію вакцин та узгодженість стандартів тестування у всіх країнах.

"Ми повинні переконатися, що дані будуть збиратися в електронному вигляді відповідно до всіх правил конфіденційності, і це повинно бути зроблено на сумісних платформах, щоб ми могли ділитися даними", - сказав він.

Греція планує видавати цифрові сертифікати про вакцинацію кожній людині, якій зроблено щеплення від COVID-19. Глави держав і урядів ЄС повинні обговорити цю пропозицію на відеосаміті в четвер.

Вакцинація вже почалася в 27 країнах ЄС, але не ясно, яка частина населення буде вакцинована до сезону літніх канікул.

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