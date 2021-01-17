У 13 ізраїльтян щеплення від COVID-19 викликало параліч обличчя

Приблизно 13 громадян Ізраїлю після щеплення вакциною від COVID-19 пережили легкий параліч обличчя як побічний ефект.

За підрахунками відомства, кількість таких випадків може бути більшою, повідомляє "Громадське". Там наголошують, що всім, у кого після введення першої дози з'явилися схожі симптоми, слід відкласти друге щеплення до одужання.

Один із пацієнтів розповів виданню, що через кілька хвилин після щеплення він помітив дивні відчуття на підборідді та в роті.

"Принаймні 28 годин я ходив із ним (паралічем обличчя - ред). Я не можу сказати, що згодом це повністю зникло, але в мене не було інших болів, крім незначного болю в місці, де була ін'єкція", - розповів він.

Щодо приймання другої дози він ще не визначився. Але додав, що "це щось рідкісне, і я не хочу, щоб люди уникали вакцинації - це важливо".

"Ніхто не знає, пов'язано це з вакциною чи ні. Ось чому я б утрималася від надання другої дози тому, хто страждав на параліч після першої дози", - сказала професорка Галя Рахав, директорка інфекційного відділення Медичного центру Шеба.

Побічні ефекти

Вакцина компанії Pfizer і BioNTech (США та Німеччина відповідно), яку прищеплюють зокрема й громадянам Ізраїлю, показала 95-відсоткову дієвість у різних вікових, статевих, расових та етнічних групах, а також практичну відсутність побічних ефектів. Повідомляли, що лише в 3,8% добровольців з'являлася втома, а у 2% - головний біль.

В останньому клінічному випробуванні брали участь понад 43 тисячі людей. Як пише Bloomberg, хоча вакцина й тестувалася на людях 80-90 років, але середній вік учасників був 50 років, тому й невідомо детально, як реагують на препарат старші люди.

Крім того, у Великій Британії та США фіксували випадки алергічних реакцій на вакцину. У Великій Британії навіть рекомендували людям, у яких коли-небудь була алергія, утриматися від щеплень.

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