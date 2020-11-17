Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Данія заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року

Наразі тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм, які внаслідок такого рішення втрачають бізнес
Данія заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року, щоб зупинити поширення мутованого штаму коронавірусу.
Данія заборонить норкові ферми в країні до кінця 2021 року

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DR, такої домовленості напередодні досягли уряд та партії Enhedslisten, Radikale Venstre, SF та Alternativet, щоб вирішити ситуацію після виявлення мутованого штаму коронавірусу на норкових фермах.

Домовленість створює юридичні підстави для того, щоб уряд міг видати наказ про знищення усіх норок на фермах, включно зі здоровими. Відсутність такого підгрунтя створила проблеми для першого урядового рішення.  

Водночас, поки тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм, які внаслідок такого рішення втрачають бізнес.

"На жаль, таке рішення необхідне, і я радий, що партії підтримали його. Тепер потрібно продовжити перемовини про повну компенсацію для підприємців", - зазначив міністр продовольства, сільського господарства та рибних ресурсів Могенс Єнсен. 

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині. 

Мутований штам вірусу виявили у щонайменш 214 людей. Після цього влада встановила посилені обмеження для регіону на півночі країни, де розташовані більшість норкових ферм. 

Експерти побоюються, що мутований штам загрожує ефективності майбутньої вакцини від коронавірусу. 

Випадки зараження норок коронавірусом, окрім Данії, були також в Нідерландах, Іспанії, Італії, США та Швеції.

Нагадаємо, що шість країн повідомили про коронавірус на норкових фермах

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2020 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.